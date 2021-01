LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Ryding davanti quando mancano i big. Deludono gli azzurri (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 13.13: Ritmo e continuità per uno Strasser in fiducia assoluta chem, nonostante un errore in zona intermedio, riesce a stare davanti a Ryding con 38 centesimi di vantaggio. Ora Zenhaeusern 13.12: Strasser all0’intermedio ha 2 decimi di vantaggio 13.11: Peccato per lo svizzero Simonet che commette un errore gravissimo in alto e chiude al 15mo posto con 1?21 di ritardo da Ryding. Ora il vincitore di Zagabria, Strasser 13.10: Simonet commette un errore gravissimo ed all’intermedio ha 1?16 di ritardo 13.10: Si riparte con Simonet 13.07: Nel finale perde ancora l’austriaco che chiude all’ottavo posto a 38 centesimi da Ryding. Male gli austriaci ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 13.13: Ritmo e continuità per uno Strasser in fiducia assoluta chem, nonostante un errore in zona intermedio, riesce a starecon 38 centesimi di vantaggio. Ora Zenhaeusern 13.12: Strasser all0’intermedio ha 2 decimi di vantaggio 13.11: Peccato per lo svizzero Simonet che commette un errore gravissimo in alto e chiude al 15mo posto con 1?21 di ritardo da. Ora il vincitore di Zagabria, Strasser 13.10: Simonet commette un errore gravissimo ed all’intermedio ha 1?16 di ritardo 13.10: Si riparte con Simonet 13.07: Nel finale perde ancora l’austriaco che chiude all’ottavo posto a 38 centesimi da. Male gli austriaci ...

