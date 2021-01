La prima moglie difende Zenga: “Basta con questa gogna mediatica! Walter mi tradì quando…” (Di sabato 16 gennaio 2021) In difesa di Walter Zenga. «Basta con questa gogna mediatica: Walter può avere anche delle colpe - quale genitore non ne ha - ma non merita tanto accanimento». A dichiararlo è la sua prima moglie, Elvira Carfagna che precisa di aver «sposato Walter per amore e non per soldi in gioventù». E sull'attacco mediatico da parte del figlio Andrea (avuto da Roberta Termali) ha le idee piuttosto chiare: «Non è vero che non si parlano da anni e io lo posso testimoniare: al matrimonio di mio figlio, Jacopo, nel giugno 2019, sono stati almeno 40 minuti a parlare. Ero nel tavolino affianco al suo, cosa si siano detti non lo so, ma hanno dialogato». «Chi potrebbe forse lamentarsi, ma non lo fa, potrebbe semmai essere mio figlio perché lui mi ... Leggi su golssip (Di sabato 16 gennaio 2021) In difesa di. «conmediatica:può avere anche delle colpe - quale genitore non ne ha - ma non merita tanto accanimento». A dichiararlo è la sua, Elvira Carfagna che precisa di aver «sposatoper amore e non per soldi in gioventù». E sull'attacco mediatico da parte del figlio Andrea (avuto da Roberta Termali) ha le idee piuttosto chiare: «Non è vero che non si parlano da anni e io lo posso testimoniare: al matrimonio di mio figlio, Jacopo, nel giugno 2019, sono stati almeno 40 minuti a parlare. Ero nel tavolino affianco al suo, cosa si siano detti non lo so, ma hanno dialogato». «Chi potrebbe forse lamentarsi, ma non lo fa, potrebbe semmai essere mio figlio perché lui mi ...

