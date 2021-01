Kranjska Gora: startlist del secondo gigante del 17 gennaio 2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) Domani, domenica 17 gennaio, a Kranjska Gora si comincia già alle 9.15 con la prima manche del secondo gigante. Ecco la startlist completa. Kranjska Gora: come partiranno le atlete domani? Si inizia prestissimo domani, alle 9:15, sulla Podkoren a Kranjska Gora. Marta Bassino, dopo la grande prova di oggi, scenderà con il pettorale n° 2, dopo Mikaela Shiffrin, che avrà l’1, e Petra Vlhova, numero 3. Tessa Worley partirà per settima, dopo Michelle Gisin con il 4, Federica Brignone col 5 e Alice Robinson col 6. Il secondo sotto gruppo sarà aperto da Lara Gut-Behrami, poi vedremo Brunner, Hector, Holdener e Liensberger, in serie dal numero 10 al 13, con Meta Hrovat, che ha guadagnato una discreta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Domani, domenica 17, asi comincia già alle 9.15 con la prima manche del. Ecco lacompleta.: come partiranno le atlete domani? Si inizia prestissimo domani, alle 9:15, sulla Podkoren a. Marta Bassino, dopo la grande prova di oggi, scenderà con il pettorale n° 2, dopo Mikaela Shiffrin, che avrà l’1, e Petra Vlhova, numero 3. Tessa Worley partirà per settima, dopo Michelle Gisin con il 4, Federica Brignone col 5 e Alice Robinson col 6. Ilsotto gruppo sarà aperto da Lara Gut-Behrami, poi vedremo Brunner, Hector, Holdener e Liensberger, in serie dal numero 10 al 13, con Meta Hrovat, che ha guadagnato una discreta ...

Coninews : ?? G-I-G-A-N-T-E-S-C-A ?? Terzo successo stagionale in Coppa del Mondo per @BassinoMarta, vincente anche nel gigante… - ItaliaTeam_it : ECCOLAAAAAAA! MARTAAAAAAAA BASSINOOOOOOOOO! ??? Successo #ItaliaTeam nel gigante di Kranjska Gora! RT per la quart… - Eurosport_IT : CHE GARA DI MARTA BASSINO! ?????? L'azzurra conquista il Gigante di Kranjska Gora e ottiene la quarta vittoria in Cop… - Massimob4658 : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone altro miracolo! ???????? Stesa, si rialza e chiude il gigante in luce vere, sarà 5a a Kranjska Gora, e ch… - apolloedafne : RT @Tg3web: Nuova impresa della piemontese Marta Bassino, che a Kranjska Gora vince lo slalom gigante. Terzo successo stagionale in Coppa d… -