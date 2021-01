Joe Biden promette la firma dei primi decreti già all’Inauguration Day

Leggi su yeslife

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il futuro presidente degli Stati Uniti ha annunciato ladi diversisin dal primo giorno presidenziale. To get as many people vaccinated as quickly as possible, we need more clinics across the nation. That’s why my administration will harness the full resources of the federal government to establish thousands of community vaccination centers. L'articolo proviene da YesLife.it.