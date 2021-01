Il ds Marsiglia conferma: “Milik? Tra i migliori d’Europa, siamo pronti” (Di sabato 16 gennaio 2021) Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, è tornato sulla vicenda Milik dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi e nella giornata di ieri. Così Longoria a Telefoot: “”E’ un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo. Sanson in Premier? Ogni giorno si parla di Morgan, in ogni sessione. E’ un ottimo giocatore, vedremo se ci sarà qualcosa di concreto, dei rumors non voglio parlare”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique, è tornato sulla vicendadopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi e nella giornata di ieri. Così Longoria a Telefoot: “”E’ un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa,è tra iin Europa ma ci sono anche altri obiettivi., lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo. Sanson in Premier? Ogni giorno si parla di Morgan, in ogni sessione. E’ un ottimo giocatore, vedremo se ci sarà qualcosa di concreto, dei rumors non voglio parlare”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Spazio_J : Milik al Marsiglia? Arriva la conferma del tecnico Villas Boas - - GennaroIanelli : Niente #Juventus per #Milik? Villas Boas conferma contatti tra Marsiglia e Napoli per il suo acquisto a gennaio - TUTTOJUVE_COM : Milik al Marsiglia, la conferma di Villas-Boas: 'C'è una trattativa avviata con il Napoli'. Sfuma definitivamente l… - PrimaCommunica2 : Da Marsiglia la conferma: trattiamo con il Napoli per Milik - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA NAPOLI - MILIK VICINISSIMO ALLA CESSIONE?? L'AFFARE E' COSA FATTA, ARRIVANO IMPORTANTI CONFERME? APRI E LE… -