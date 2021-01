FISA: RILASCIATI I DOCUMENTI SULLO SPYGATE (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Comitato Giudiziario rilascia le trascrizioni delle interviste condotte durante la supervisione dell’indagine Crossfire Hurricane.Il Comitato Giudiziario del Senato, presieduto dal senatore statunitense Lindsey Graham (R-South Carolina), ha pubblicato oggi le trascrizioni delle interviste condotte durante la sua inchiesta sulle origini e le conseguenze dell’indagine Crossfire Hurricane.“Considero l’indagine Crossfire Hurricane un enorme fallimento del sistema da parte di alti dirigenti, ma non rappresentante dei patrioti dedicati e laboriosi che proteggono la nostra nazione ogni giorno al Federal Bureau of Investigation e al Dipartimento di Giustizia.”“Come presidente del Comitato Giudiziario del Senato, ho deciso di rilasciare tutte le trascrizioni delle deposizioni che coinvolgono la supervisione del Comitato sull’indagine Crossfire Hurricane. Abbiamo rilasciato quanto più ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Comitato Giudiziario rilascia le trascrizioni delle interviste condotte durante la supervisione dell’indagine Crossfire Hurricane.Il Comitato Giudiziario del Senato, presieduto dal senatore statunitense Lindsey Graham (R-South Carolina), ha pubblicato oggi le trascrizioni delle interviste condotte durante la sua inchiesta sulle origini e le conseguenze dell’indagine Crossfire Hurricane.“Considero l’indagine Crossfire Hurricane un enorme fallimento del sistema da parte di alti dirigenti, ma non rappresentante dei patrioti dedicati e laboriosi che proteggono la nostra nazione ogni giorno al Federal Bureau of Investigation e al Dipartimento di Giustizia.”“Come presidente del Comitato Giudiziario del Senato, ho deciso di rilasciare tutte le trascrizioni delle deposizioni che coinvolgono la supervisione del Comitato sull’indagine Crossfire Hurricane. Abbiamo rilasciato quanto più ...

