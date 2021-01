Covid in Campania, oggi 1.132 positivi e 23 morti: indice di contagio in calo ma crescono i ricoveri (Di domenica 17 gennaio 2021) Calar ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.132 positivi su 14.611 tamponi effettuati, 18 in meno di ieri ma con 485 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 gennaio 2021) Calar ancora la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.132su 14.611 tamponi effettuati, 18 in meno di ieri ma con 485 tamponi in...

Sono 1.113.111 le dosi di vaccino Covid somministrate in Italia a 697.778 donne e 415.333 uomini. Coinvolti 825.742 operatori sanitari e ...

Italia, coronavirus: 16.310 positivi, 475 vittime, nelle carceri italiane 718 detenuti positivi

Sono 16.310 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, con con 260.704 test, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 475. In totale i casi da inizio epidemia s ...

