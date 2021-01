Conferenza stampa Pirlo: «Mi aspetto un’Inter aggressiva» (Di sabato 16 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Inter-Juventus Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro l’Inter. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 INTER JUVE – «Mi aspetto inizialmente un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo a questa gara. Ci siamo preparati a questo, non dovremo aver paura di andare a San Siro a fare la partita. Siamo la Juventus. Sarà una partita tattica, ma dobbiamo essere liberi di testa anche». COVID E INFORTUNATI – «I tamponi li stiamo aspettando ancora. Gli infortunati si sono aggregati alla squadra e ora valuteremo chi scenderà domani in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Andreaha parlato alla vigilia di Inter-Juventus Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita di San Siro contro l’Inter. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 INTER JUVE – «Miinizialmente, che vorrà dare ritmo a questa gara. Ci siamo preparati a questo, non dovremo aver paura di andare a San Siro a fare la partita. Siamo la Juventus. Sarà una partita tattica, ma dobbiamo essere liberi di testa anche». COVID E INFORTUNATI – «I tamponi li stiamo aspettando ancora. Gli infortunati si sono aggregati alla squadra e ora valuteremo chi scenderà domani in campo». Leggi su Calcionews24.com

