Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault allunga in testa, +158 su Kilde

Alexis Pinturault si è confermato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Il francese ha chiuso al nono posto lo slalom di Flachau ed è sempre il grande favorito per la conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino si è issato a quota 718 punti e ora ha 158 lunghezze di vantaggio sul norvegese Aleksander Kilde. Lo svizzero Marco Odermatt è attardato di 217 punti, decisamente più lontani il croato Filip Zubcic e l'austiaco Marco Schwarz. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino e la graduatoria di slalom.

