Caldirola torna in lista | ora la decisione spetterà a Inzaghi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il vuoto, almeno quello in, lasciato da Lorenzo Del Pinto è stato colmato. Al posto del centrocampista, passato a titolo definitivo alla Reggiana, il Benevento ha inserito nuovamente nell’elenco dei 17 over 22 da presentare alla Federazione il nome di Luca. Una mossa attesa, anticipata dallo stesso giocatore che ad inizio settimana aveva manifestato la propria gioia per essereto ad allenarsi in gruppo dopo l’operazione al menisco e confermata ieri da Filippoin conferenza stampa. Il tecnico ha dichiarato di non aver ancora deciso se far giocare il mancino dall’inizio domani a Crotone o se dargli un’altra settimana di tempo e di allenamenti, avendolo pronto per il successivo match casalingo contro il Torino. Una scelta che ...