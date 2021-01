(Di sabato 16 gennaio 2021) Trentani si sono ritrovati inper picchiarsi poco dopo le 19. A dare l’allarme un commerciante Erano passate da poco le 19 quando ieri sera intrentani si sono picchiati selvaggiamente per poi fuggire e dileguarsi alla vista delle forze dell’ordine. Una massa di giovanissimi che, come stava per accadere anche sabato scorso prima

MoliPietro : Ancona – Rissa tra ragazzi in piazza Roma - Cristob86312284 : RT @ippolitipaolo74: Rissa sventata Ancona, Ps individua 20enne autore sfida social - Hina__Rang : RT @ippolitipaolo74: Rissa sventata Ancona, Ps individua 20enne autore sfida social - MrWaqasAkram : RT @ippolitipaolo74: Rissa sventata Ancona, Ps individua 20enne autore sfida social - bellalilli16 : RT @ippolitipaolo74: Rissa sventata Ancona, Ps individua 20enne autore sfida social -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona Rissa

AnconaToday

Trenta ragazzini si sono ritrovati in piazza Roma per picchiarsi poco dopo le 19. A dare l’allarme un commerciante Erano passate da poco le 19 quando ieri sera in piazza Roma trenta ragazzini si sono ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 467 (87 in provincia di Macerata, 137 in provincia di Ancona, 132 in provincia di Pesaro-Urbino, 58 in provincia di Fermo, 37 in provincia di Ascoli Piceno ...