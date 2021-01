Amici, professoressa positiva al Covid: “Sto cercando di resistere” (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bruttissima notizia per Amici di Maria De Filippi: un’altra professoressa ha contratto il Covid ed è positiva. L’annuncio ufficiale. Brutta notizia per tutti i fan di Amici: purtroppo dopo Lorella Cuccarini, che quest’oggi è tornata in studio, un’altra professoressa ha purtroppo contratto il Covid. Stiamo infatti parlando di Anna Pettinelli che è in collegamento da Leggi su youmovies (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bruttissima notizia perdi Maria De Filippi: un’altraha contratto iled è. L’annuncio ufficiale. Brutta notizia per tutti i fan di: purtroppo dopo Lorella Cuccarini, che quest’oggi è tornata in studio, un’altraha purtroppo contratto il. Stiamo infatti parlando di Anna Pettinelli che è in collegamento da

