TuttoAndroid : WhatsApp Beta per Android si aggiorna e torna sui propri passi - RSInews : Esodo da Whatsapp L'app di messaggistica aggiornerà i suoi termini sulla privacy. Boom della rivale Telegram: 25 mi… - infoitscienza : WhatsApp beta mostra i cambiamenti in arrivo per le “chat archiviate” - cellicom : WhatsApp beta mostra i cambiamenti in arrivo per le “chat archiviate” - TuttoAndroid : WhatsApp beta mostra i cambiamenti in arrivo per le “chat archiviate” -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Beta

The Archived Chats feature allows WhatsApp users to hide an individual or group chat from the main page to better organise conversations. Read Later offers the same functionality, but with some tweaks ...A beta version of WhatsApp for Android indicates a new feature, called Read Later, is likely on the way for all users.