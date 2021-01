WandaVision: quando va in onda ogni episodio su Disney+? (Di venerdì 15 gennaio 2021) WandaVision ha presentato in anteprima non uno ma due episodi su Disney Plus venerdì. Funziona in modo simile a The Mandalorian permettendoci un fine settimana di relax sulla poltrona e davanti alla Tv. (WandaVision:) Come sarà la programmazione di WandaVision? Dopo il rilascio iniziale di due episodi, la Disney assumerà una programmazione più irreggimentata, rilasciando un episodio ogni settimana. Ciò significa che avremo tutti e nove gli episodi della prima serie MCU Fase Quattro entro la prima settimana di marzo. (WandaVision:) Il programma completo Episodi 3: disponibile dal 22 gennaio 4: dispon ibile dal 29 gennaio 5: disponibile dal 5 febbraio 6: disponibile dal 12 febbraio 7: disponibile dal 19 febbraio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha presentato in anteprima non uno ma due episodi su Disney Plus venerdì. Funziona in modo simile a The Mandalorian permettendoci un fine settimana di relax sulla poltrona e davanti alla Tv. (:) Come sarà la programmazione di? Dopo il rilascio iniziale di due episodi, la Disney assumerà una programmazione più irreggimentata, rilasciando unsettimana. Ciò significa che avremo tutti e nove gli episodi della prima serie MCU Fase Quattro entro la prima settimana di marzo. (:) Il programma completo Episodi 3: disponibile dal 22 gennaio 4: dispon ibile dal 29 gennaio 5: disponibile dal 5 febbraio 6: disponibile dal 12 febbraio 7: disponibile dal 19 febbraio ...

