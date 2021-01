Vaccini, c'è un problema: si parte con la seconda dose, ma la gran parte degli italiani dovrà pazientare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governo guarda al traguardo del milione di vaccinati omettendo di dire che per alcuni non c'è ancora nei magazzini la seconda dose necessaria per l'immunizzazione. E Pfizer rallenterà le consegne ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governo guarda al traguardo del milione di vaccinati omettendo di dire che per alcuni non c'è ancora nei magazzini lanecessaria per l'immunizzazione. E Pfizer rallenterà le consegne ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini problema Vaccini, c'è un problema: si parte con la seconda dose, ma la gran parte degli italiani dovrà pazientare Today.it A Forlì guasto al congelatore, perse 800 dosi di vaccino anti Covid

BOLOGNA – Per un guasto al congelatore dell’ospedale Morgagni di Forlì sono andate perse 800 dosi del vaccino Moderna sulle 1.500 stoccate. E’ accaduto nella notte di ieri, 14 gennaio. Tra le prime ip ...

Guasto al congelatore dell'ospedale di Forlì. Perse 800 dosi di vaccino

Un grave guasto al congelatore dove erano stati stoccati i vaccini Moderna inviati all’Ausl Romagna ha portato alla perdita di 800 dosi del vaccino stesso. E’ accaduto nella notte di ieri, 14 gennaio, ...

