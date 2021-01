The Resident su Rai 2 gli episodi in prima visione della seconda stagione venerdì 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) The Resident su Rai 2 venerdì 15 gennaio arrivano gli episodi in prima visione Dopo il flop della scorsa estate su Rai 1, The Resident si sposta su Rai 2 e venerdì 15 gennaio iniziano gli episodi in prima visione in chiaro della serie tv medical drama che racconta le vicissitudini di un ospedale privato alle prese con tutti i limiti del sistema sanitario americano, troppo dipendente dalle operazioni a pagamento fatte per guadagnare. In Italia la terza stagione è già stata interamente trasmessa da Fox (fu Life), mentre martedì 12 è iniziata la quarta stagione negli USA. Le anticipazioni degli episodi ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 15 gennaio 2021) Thesu Rai 215arrivano gliinDopo il flopscorsa estate su Rai 1, Thesi sposta su Rai 2 e15iniziano gliinin chiaroserie tv medical drama che racconta le vicissitudini di un ospedale privato alle prese con tutti i limiti del sistema sanitario americano, troppo dipendente dalle operazioni a pagamento fatte per guadagnare. In Italia la terzaè già stata interamente trasmessa da Fox (fu Life), mentre martedì 12 è iniziata la quartanegli USA. Le anticipazioni degli...

gaiaprentiss : finita 4x01 di the resident e non so se sto piangendo di tristezza o felicità?? - LaNicco : @AnnaaaGreys Mi ero scordata che guardi anche tu The Resident - micheled2869 : RT @kio_avalon: La serie TV The Resident tratta il tema della pandemia nel primo episodio della nuova stagione. E c'è questo dialogo. Ottim… - Terrucch : RT @kio_avalon: La serie TV The Resident tratta il tema della pandemia nel primo episodio della nuova stagione. E c'è questo dialogo. Ottim… - kio_avalon : La serie TV The Resident tratta il tema della pandemia nel primo episodio della nuova stagione. E c'è questo dialog… -

Ultime Notizie dalla rete : The Resident The Resident 4, anticipazioni: due protagonisti si lasciano andare alla passione OptiMagazine PlayStation sorprende i giocatori PS4 e PS5 con il suo nuovo omaggio

PlayStation offre agli utenti PS4 e PS5 un vantaggio Resident Evil Village Omaggio. Oggi, Capcom ha annunciato un modello residente il male Evento La ...

The Resident su Rai 2 gli episodi in prima visione della seconda stagione venerdì 15 gennaio

The Resident la seconda stagione su Rai 2 da venerdì 15 gennaio le anticipazioni degli episodi in onda stasera cosa succede, il cast ...

PlayStation offre agli utenti PS4 e PS5 un vantaggio Resident Evil Village Omaggio. Oggi, Capcom ha annunciato un modello residente il male Evento La ...The Resident la seconda stagione su Rai 2 da venerdì 15 gennaio le anticipazioni degli episodi in onda stasera cosa succede, il cast ...