(Di venerdì 15 gennaio 2021) GENOVA - In casaoggi è andata in scena una presentazione di quelle importanti, per un calciatore di caratura superiore. Il Grifone ha dato il benvenuto a Kevin, esploso con la maglia ...

Dopo Strootman, il @GenoaCFC vuole Jérôme #Onguene ! Il Genoa ha inoltrato un'offerta di prestito con opzione di ac… - sportli26181512 : Strootman: 'Con la Roma storia particolare. Col #Genoa voglio battere tutti': L'olandese: 'La squadra non merita la… - siamo_la_Roma : ??? Conferenza stampa di presentazione di #Strootman ?? L'olandese parla anche della #ASRoma ??? '5 anni speciali, a…

"Sono pronto. Nell'ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po' il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene". Kevin St ...Prime parole da giocatore del Genoa oggi per Kevin Strootman, centrocampista che torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma.