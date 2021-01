Ridolfi Link 2007 | “Serve un ‘recovery plan’ africano”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “L’Europa e l’Africa sono continenti integrati e complementari e devono uscire dalla crisi innescata dalla pandemia insieme. Ecco perché serve un ‘recovery plan’ africano”. Comincia così l’intervista della Dire con Roberto Ridolfi, da poco nominato presidente di Link 2007, associazione che riunisce alcune tra le principali ong italiane. Ridolfi, che ha ricoperto incarichi come diplomatico e dirigente nella cooperazione allo sviluppo in Africa e nel Pacifico, per l’Onu e l’Unione europea, avverte: “Nessuno si salva da solo. In molti lo hanno ricordato in questi mesi di pandemia. E’ bene che i governi e l’Ue lo capiscano e non interrompano gli aiuti allo sviluppo. Purtroppo però i segnali sono negativi”. Il pensiero va subito all’Italia: “La legge di bilancio appena approvata– osserva Ridolfi- non ha dato priorità alla cooperazione, e purtroppo questa è una tendenza che accomuna molti Paesi”.