Circa sei mesi fa si scriveva di una contesa politica tra Aurelio De Laurentiis e Joe Barone (il braccio destro di Commisso alla Fiorentina) per entrare in Consiglio di Lega al posto di Alessandro Antonello. Oggi Tuttosport scrive che nella prossima assemblea elettiva di Lega – prevista il 21 gennaio – in Consiglio di Lega dovrebbe entrare Joe Barone. Nessun accenno a De Laurentiis. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo torinese: Appuntamento al 21 gennaio per l'assemblea elettiva della Lega. I club sono pronti a confermare alla presidenza Paolo Dal Pino che accetterà di restare al vertice per altri quattro anni. Probabile anche la permanenza di De Siervo come ...

Marcello Lippi esalta Rino Gattuso nella lunga intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport evidenziando la grande intelligenza calcistica per fare la carriera da calciatore fatta dall'attua ...

Per Tuttosport sarà Joe Barone (e non De Laurentiis) a entrare in Consiglio di Lega

Sei mesi fa erano De Laurentiis e Barone erano in ballottaggio. Conferma per Dal Pino, De Siervo, Lotito, Marotta ...

