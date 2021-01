Pd: domenica Direzione, comunicazioni Zingaretti su situazione politica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – È convocata domenica mattina, 17 gennaio, alle ore 11 da remoto, la Direzione nazionale del Pd per comunicazioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti sugli sviluppi della situazione politica. Si legge in una nota del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – È convocatamattina, 17 gennaio, alle ore 11 da remoto, lanazionale del Pd perdel segretario nazionale Nicolasugli sviluppi della. Si legge in una nota del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lacartastampata : RT @marcodifonzo: Convocata domenica mattina alle 11 da remoto la direzione nazionale del Pd per comunicazioni del segretario Zingaretti su… - TV7Benevento : Pd: domenica Direzione, comunicazioni Zingaretti su situazione politica... - MarcoLUDOVIC0 : RT @marcodifonzo: Convocata domenica mattina alle 11 da remoto la direzione nazionale del Pd per comunicazioni del segretario Zingaretti su… - ItalianPolitics : POLITICA. Domenica 17, alle 11 e in videoconferenza, Direzione Nazionale del Pd: il segr. Zingaretti relazionerà su… - loris30999 : RT @marcodifonzo: Convocata domenica mattina alle 11 da remoto la direzione nazionale del Pd per comunicazioni del segretario Zingaretti su… -

Ultime Notizie dalla rete : domenica Direzione Pd: domenica Direzione, comunicazioni Zingaretti su situazione politica SardiniaPost Pd: domenica Direzione, comunicazioni Zingaretti su situazione politica

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – È convocata domenica mattina, 17 gennaio, alle ore 11 da remoto, la direzione nazionale del Pd per comunicazioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti sugli sviluppi d ...

Zona rossa in Sicilia: ecco cosa si può fare e cosa no

Cosa si può fare e cosa no? È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. LEGGI ANCHE. LA SICILIA È IN ZONA ROSSA DA DOMENICA 17 GENNAIO Il decreto del presidente del Co ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – È convocata domenica mattina, 17 gennaio, alle ore 11 da remoto, la direzione nazionale del Pd per comunicazioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti sugli sviluppi d ...Cosa si può fare e cosa no? È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. LEGGI ANCHE. LA SICILIA È IN ZONA ROSSA DA DOMENICA 17 GENNAIO Il decreto del presidente del Co ...