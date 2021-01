Nuno Tavares non è un obiettivo di gennaio del Napoli (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nomi su nomi, in libertà, senza un fondamento. Nelle ultime ore si è parlato di Nuno Tavares, esterno sinistro classe 2000 del Benfica, come un obiettivo del Napoli. Si tratta di aria fritta, semplicemente perché il Napoli non ha programmato investimenti per gennaio e non ha approfondito per Tavares. Forse sarebbe meglio concentrarsi su Milik e su altre vicende, soprattutto quella relativa al centravanti polacco e al Marsiglia da qualcuno sottovalutata. Foto: Benfica sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nomi su nomi, in libertà, senza un fondamento. Nelle ultime ore si è parlato di, esterno sinistro classe 2000 del Benfica, come undel. Si tratta di aria fritta, semplicemente perché ilnon ha programmato investimenti pere non ha approfondito per. Forse sarebbe meglio concentrarsi su Milik e su altre vicende, soprattutto quella relativa al centravanti polacco e al Marsiglia da qualcuno sottovalutata. Foto: Benfica sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

