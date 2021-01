Milano: nel 2020 181 accertamenti per abbandono illecito rifiuti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Da gennaio a dicembre 2020 sono stati 181 gli accertamenti per abbandono illecito di rifiuti fatti dalla polizia locale di Milano, grazie alla collaborazione con l’area Ambiente del Comune di Milano e Amsa, che ha portato al posizionamento di 19 fototrappole puntate su aree particolarmente interessate dal fenomeno. In totale, da maggio 2019 sono stati oltre 330 gli accertamenti effettuati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021), 15 gen. (Adnkronos) – Da gennaio a dicembresono stati 181 gliperdifatti dalla polizia locale di, grazie alla collaborazione con l’area Ambiente del Comune die Amsa, che ha portato al posizionamento di 19 fototrappole puntate su aree particolarmente interessate dal fenomeno. In totale, da maggio 2019 sono stati oltre 330 glieffettuati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sagan pedala sul Garda con la Bora-Hansgrohe: domenica la partenza

Il 30enne slovacco in ritiro a Pescheria, poi andrà alle Canarie visto che la Vuelta San Juan non si disputerà. Debutto a fine febbraio in Belgio ...

