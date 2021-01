Milan, Pioli sorride: Calhanoglu e Theo Hernandez ci saranno a Cagliari (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo Sky Sport non è in dubbio la presenza di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez nonostante oggi non si siano allenati Secondo Sky Sport, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu ci saranno per il match di lunedì sera contro il Cagliari, nonostante i due abbiano saltato l’allenamento di oggi. I due torneranno ad allenarsi domani. LEGGI I DETTAGLI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo Sky Sport non è in dubbio la presenza di Hakannonostante oggi non si siano allenati Secondo Sky Sport,e Hakanciper il match di lunedì sera contro il, nonostante i due abbiano saltato l’allenamento di oggi. I due torneranno ad allenarsi domani. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli - TuttoMercatoWeb : Milan, Theo e Calhanoglu stanno bene: contro il Cagliari Pioli potrà contare su di loro - ZZiliani : Chi ironizza sui molti rigori fischiati al Milan non vuol vedere e riconoscere l’impressionante varietà e continuit… - Rossonero__1899 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Theo e Calhanoglu stanno bene: contro il Cagliari Pioli potrà contare su di loro - Favretto : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Theo e Calhanoglu stanno bene: contro il Cagliari Pioli potrà contare su di loro -