Mancini: «Per noi Insigne è unico. Per come lega la squadra è il meno sostituibile» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Il tema principe è Inter-Juve, ma il tecnico tocca anche altri argomenti. come quello relativo al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Mancini lo definisce unico e insostituibile. «Per noi Lorenzo è unico. Per il ruolo di raccordo, per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile». Quanto al campionato, Mancini dichiara: «Inter e Juve sono le più attrezzate, restano le favorite, ma non significa che vinca di sicuro una delle due. Il Milan, per esempio, può anche arrivare in fondo. Ormai bisogna prenderne atto. Non mi aspettavo che facesse così bene. Non si vince ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al ct della Nazionale italiana, Roberto. Il tema principe è Inter-Juve, ma il tecnico tocca anche altri argomenti.quello relativo al capitano del Napoli, Lorenzolo definiscee in. «Per noi Lorenzo è. Per il ruolo di raccordo, perlaè il giocatore». Quanto al campionato,dichiara: «Inter e Juve sono le più attrezzate, restano le favorite, ma non significa che vinca di sicuro una delle due. Il Milan, per esempio, può anche arrivare in fondo. Ormai bisogna prenderne atto. Non mi aspettavo che facesse così bene. Non si vince ...

cmdotcom : #Mancini: '#Inter-#Juve, favorite #scudetto, ma decisiva solo per #Pirlo. #Zaniolo inizi a pensare solo al calcio.… - junews24com : Mancini sicuro: «Inter-Juve decisiva solo per i bianconeri, perdere altri punti...» - - napolista : #Mancini: «Per noi #Insigne è unico. Per come lega la squadra è il meno sostituibile» Alla Gazzetta: «Mi aspettavo… - Nerazzurrisiamo : Il c.t. azzurro gioca il Derby d'Italia - - #Inter #InterJuve #Mancini #nerazzurrisiamonoi #ilsalottodelcalcio - MatKan7 : @jacko_cecilia Se avesse fatto pentole ,sarebbero state inossidabili e durature per tutti gli usi per destri e mancini ?????? -