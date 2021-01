L’evento del Parlamento europeo in onore delle donne bielorusse contro Lukašenko (Di venerdì 15 gennaio 2021) Domenica 17 gennaio, alle ore 18, l’ufficio del Parlamento europeo in collaborazione col Festival Internazionale a Ferrara organizza un incontro in occasione del Premio Sacharov 2020 dal titolo “La rivoluzione gentile in Bielorussia”. Il Premio, istituito con una risoluzione del Parlamento europeo approvata nel dicembre 1985, è intitolato allo scienziato sovietico, dissidente e vincitore del premio Nobel per la pace, Andrej Sacharov. Mentre l’incontro organizzato con la rivista Internazionale avrà il compito di approfondire il tema dell’opposizione democratica contro il regime Lukashenko. Le proteste contro il regime di Aleksandr Lukašenko sono cominciate ad agosto e non si fermano nonostante gli arresti, la repressione e le violenze ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Domenica 17 gennaio, alle ore 18, l’ufficio delin collaborazione col Festival Internazionale a Ferrara organizza un inin occasione del Premio Sacharov 2020 dal titolo “La rivoluzione gentile in Bielorussia”. Il Premio, istituito con una risoluzione delapprovata nel dicembre 1985, è intitolato allo scienziato sovietico, dissidente e vincitore del premio Nobel per la pace, Andrej Sacharov. Mentre l’inorganizzato con la rivista Internazionale avrà il compito di approfondire il tema dell’opposizione democraticail regime Lukashenko. Le protesteil regime di Aleksandrsono cominciate ad agosto e non si fermano nonostante gli arresti, la repressione e le violenze ...

GiovanniMario12 : RT @Montecitorio: Negoziati sulla #Brexit e relativo impatto per l'Italia, presso le Commissioni riunite #Esteri e #PoliticheUe audizione i… - GiovanniMario12 : RT @Montecitorio: Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza #COVID19, in corso le comunicazioni del Ministro @robersperanza -@Ministero… - GiovanniMario12 : RT @Montecitorio: Tra poco - alle ore 9.30 - si svolgeranno le comunicazioni del Ministro @robersperanza - @MinisteroSalute sulle ulteriori… - VINCENZOMALANDR : RT @AzioneTradiz: Nuovo articolo su - domenicoraguseo : RT @Exprivia_CY: A novembre del 2020 si è tenuto l'evento #Apulia #CyberSecurity #Forum, durante il quale si è parlato di sicurezza, normat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’evento del Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche