Le erbe del vicino sono le più calmanti

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In principio fu il lievito. Come dimenticare i dribbling al supermercato per agguantare l'ambito panetto? Piu? ricercato di un tartufo bianco, in men che non si dica e? diventato un antidoto contro la noia da primo lockdown. Tuttavia, l'arte dell'impasto fa-dai-te, per quanto gratificante, ha lasciato il segno: qualche chiletto in piu? sui fianchi. Non si corre lo stesso rischio con la passione (consolatoria) del momento, quella per l'herbal tea garden fatto in casa. Ossia la realizzazione di un orto domestico in cui coltivareofficinali. In America sembra sia gia? una panacea per fronteggiare lo stress da clausura forzata. Perfino il New York Times ha dedicato alla nuova pratica un ampio servizio. «La cura delle preziose foglioline e? un'arte zen come la gestione dei bonsai, rimette a posto con se stessi» spiegava il prestigioso quotidiano. Panorama, con ...