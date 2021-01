Lazio Roma 3-0: cronaca e tabellino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Lazio schianta la Roma e fa il suo il derby con pieno merito. Un 3-0 che non lascia spazio ad appelli: già nel primo tempo i biancocelesti si sono imposti per gioco e intensità. Immobile ha aperto le marcature, prima della doppietta travolgente di Luis Alberto. Roma annichilita e Lazio alle stelle. Sintesi Lazio Roma 3-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Ritmi bassi – Le due squadre per ora non affondano ma continuano a studiarsi in cerca di spazi 5? Attacca la Lazio – Tentativo di traversone basso messo in mezzo da Ciro Immobile per Caicedo, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Laschianta lae fa il suo il derby con pieno merito. Un 3-0 che non lascia spazio ad appelli: già nel primo tempo i biancocelesti si sono imposti per gioco e intensità. Immobile ha aperto le marcature, prima della doppietta travolgente di Luis Alberto.annichilita ealle stelle. Sintesi3-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Ritmi bassi – Le due squadre per ora non affondano ma continuano a studiarsi in cerca di spazi 5? Attacca la– Tentativo di traversone basso messo in mezzo da Ciro Immobile per Caicedo, ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - SquawkaNews : Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first… - GurzoBahri : RT @Gazzetta_it: #Rizzitelli sul #derby: 'La #Lazio non mi preoccupa, è una piccola' - xG_mapperEurope : Lazio vs Roma #LAZ #SerieA #Lazio #Roma -