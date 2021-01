Gli Italiani non capirebbero. (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Corrado Balducci. “Gli Italiani non capirebbero”, la frase che ho sentito di più in 24 ore. Sicuramente verrà ricordato come il governo dalle Maggioranze “bricolage”,... Leggi su freeskipper (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Corrado Balducci. “Glinon”, la frase che ho sentito di più in 24 ore. Sicuramente verrà ricordato come il governo dalle Maggioranze “bricolage”,...

VittorioSgarbi : Di Maio: «Non lasceremo gli italiani nelle mani di irresponsabili». Sono le tue, di mani, che non hanno mai lavorat… - matteosalvinimi : Ad ascoltare questi folli paragoni da una direttrice della 'tivù pubblica', pagata con i soldi del canone di tutti… - matteosalvinimi : Frustrante, deprimente e imbarazzante un presidente del Consiglio che va alla disperata caccia di voti con i Mastel… - luigi_coll : @matteorenzi adesso basta! chi ci governa vuole distruggere e umiliare gli italiani. vogliono governare anche senza… - alessan47586283 : @matteorenzi @pdnetwork @TeresaBellanova Diciamo la verità è l unico Leader che c è in circolazione ( Berlusconi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Italiani Di Maio: "Non lasceremo gli italiani agli irresponsabili" AGI - Agenzia Italia Genitori e docenti mobilitati: «Ora basta, bisogna tornare in aula»

Stop scuole chiuse: nasce il coordinamento casertano per la riapertura degli istituti scolastici. I continui rinvii sulla riapertura delle scuole hanno moltiplicato ed intensificato la mobilitazione..

Crisi di governo, renziani verso l’astensione ma avvertono Matteo: da noi mai voti contro il Pd

Sabato De Filippo, ieri Rostan, oggi è possibile che si sfili D’Alessandro. Italia viva perde deputati ma per ora non frana al Senato dove i voti contano doppio. Il Pd e il ...

Stop scuole chiuse: nasce il coordinamento casertano per la riapertura degli istituti scolastici. I continui rinvii sulla riapertura delle scuole hanno moltiplicato ed intensificato la mobilitazione..Sabato De Filippo, ieri Rostan, oggi è possibile che si sfili D’Alessandro. Italia viva perde deputati ma per ora non frana al Senato dove i voti contano doppio. Il Pd e il ...