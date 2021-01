Felipe Melo a gamba tesa su Chiellini: “non ha etica, i suoi compagni devono avere paura di lui” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continuano le scintille tra Felipe Melo e Giorgio Chiellini, due calciatori che non si sono mai amati. Nelle ultime settimane sono stati tantissimi i momenti di tensione con dichiarazioni sempre piccanti, il centrocampista è tornato alla carica. Il calciatore della Juventus ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, adesso spera di essere protagonista nella seconda parte di stagione. Felipe Melo gioca nel Palmeiras, nel complesso è un buon giocatore ma la sua carriera è stata limitata da qualche ‘colpo di testa’ di troppo. Felipe Melo contro Chiellini Photo by Valerio Pennicino/Getty ImagesIn un’intervista rilasciata a Francesco Fontana, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Felipe Melo non ha risparmiato bordate ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continuano le scintille trae Giorgio, due calciatori che non si sono mai amati. Nelle ultime settimane sono stati tantissimi i momenti di tensione con dichiarazioni sempre piccanti, il centrocampista è tornato alla carica. Il calciatore della Juventus ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, adesso spera di essere protagonista nella seconda parte di stagione.gioca nel Palmeiras, nel complesso è un buon giocatore ma la sua carriera è stata limitata da qualche ‘colpo di testa’ di troppo.controPhoto by Valerio Pennicino/Getty ImagesIn un’intervista rilasciata a Francesco Fontana, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’,non ha risparmiato bordate ...

passione_inter : VIDEO - Felipe Melo: 'Vidal non è più quello di 5 anni fa... Eriksen non è un top, ma merita fiducia' -… - Gazzetta_it : VIDEO #Inter, #FelipeMelo: '#Vidal non è più quello di 5 anni fa... #Eriksen non è un top, ma merita fiducia'… - adrian_dothere : RT @AndreaInterNews: Ormai prima di ogni sfida tra Inter e Juventus la nuova moda giornalistica è scongelare Felipe Melo, riesumarlo dal nu… - passione_inter : VIDEO - Inter, Felipe Melo: 'Tornerò a San Siro per saltare in curva con i tifosi' - - _ThousandN : La gazzetta dello sport che, orfana della buonanima di Gigi Simoni, va ad intervistare Felipe Melo solo per attacca… -