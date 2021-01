Da “Quasi amici” a “Lupin”: Omar Sy veste i panni di Assane Diop (Di venerdì 15 gennaio 2021) È Omar Sy l’attore che Netflix ha riportato in auge grazie alla serie “Lupin”, inserita nel catalogo a gennaio 2021 Omar Sy, classe ’78, figlio di genitori senegalesi e mauritani, è un attore e comico francese. “Lupin” non è il suo primo lavoro, ma molti si ricorderanno di lui grazie al film “Quasi amici”, nel quale Omar Sy interpretava un badante molto simpatico e fuori dagli schemi che si prendeva cura di un disabile ricco e all’inizio scorbutico. Dopo “Quasi amici”, l’attore francese ha raggiunto popolarità ma ha ottenuto anche quella visibilità che gli ha garantito di essere apprezzato a livello cinematografico. Infatti, molti sono i film in cui Omar Sy ha partecipato; è stato scelto per lavorare in “X – Men – ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) ÈSy l’attore che Netflix ha riportato in auge grazie alla serie “”, inserita nel catalogo a gennaio 2021Sy, classe ’78, figlio di genitori senegalesi e mauritani, è un attore e comico francese. “” non è il suo primo lavoro, ma molti si ricorderanno di lui grazie al film “”, nel qualeSy interpretava un badante molto simpatico e fuori dagli schemi che si prendeva cura di un disabile ricco e all’inizio scorbutico. Dopo “”, l’attore francese ha raggiunto popolarità ma ha ottenuto anche quella visibilità che gli ha garantito di essere apprezzato a livello cinematografico. Infatti, molti sono i film in cuiSy ha partecipato; è stato scelto per lavorare in “X – Men – ...

