Chi è Joshua Jackson | Pacey di “Dawson’s Creek”

Joshua Jackson ed i suoi occhi azzurri hanno fatto innamorare una generazione intera che ha seguito il suo personaggio Pacey Witter nella serie cult "Dawson's Creek" nei primi anni Duemila. L'attore canadese d'origine (è nato a Vancouver), si trasferisce con la famiglia prima in California e poi a Seattle dove trascorre gran parte della sua infanzia fino all'adolescenza. Ritorna in terra natia qualche anno dopo per conseguire il diploma alla Kitsilano Secondary School. Le sue prime esperienze nel mondo del cinema risalgono al 1991 nel film Crooked Hearts per il quale ottenne un piccolo ruolo. Successivamente interpreta un giocatore di hockey nella serie "The Mighty Ducks" basata sull'omonimo film del 1992. Il grande successo arriva nel 1998 con il ruolo che l'ha fatto conoscere al grande pubblico,

Joshua Jackson è noto nel ruolo di Pacey nella serie "Dawson's Creek" ed in "Fringe", come Peter Bishop. Conosciamolo meglio ...

