Chi è Alessandro Siani | Carriera dell’attore | vita privata e curiosità

Leggi su giornal

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi è? Il noto attore nonché regista sarà ospite questa sera su Rai 1 al programma “La Musica che gira intorno” condotto da Raffaella Mennoia. All’interno di questo programma infatti, si parlerà di musica ma anche di cinema e teatro che ha caratterizzato ladi migliaia di italiani. Uno degli ospiti che affiancherà in questa prima puntata Raffaella Mennoia è proprio. Il noto attore infatti, racconterà aneddoti della suae ripercorrerà i momenti divertenti della sua. In vista della sua presenza questa sera, andiamo a conoscere la sua, la suama in particolare tutte leche lo riguardano....