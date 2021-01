Campania, stop alla vendita d’asporto per i bar: dopo le 18 niente più caffé con gli amici (Di venerdì 15 gennaio 2021) Duro colpo per i bar, le vinerie e le caffetterie. Da domani, 16 gennaio, scatta infatti il nuovo divieto valido in tutta Italia che proibisce la vendita d’asporto dopo le 18. E’ questa la misura introdotta dall’ultimo Dpcm del Governo per frenare i rischi di diffusione del contagio legati alla movida. stop alla vendita d’asporto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Duro colpo per i bar, le vinerie e le caffetterie. Da domani, 16 gennaio, scatta infatti il nuovo divieto valido in tutta Italia che proibisce lale 18. E’ questa la misura introdotta dall’ultimo Dpcm del Governo per frenare i rischi di diffusione del contagio legatimovida.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

