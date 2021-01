Arcuri: da lunedì Pfizer consegnerà 29% di dosi in meno, problema per le vaccinazioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Pfizer , da lunedì, consegnerà all'Italia circa il 29% di vaccini in meno. Lo rende noto il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri . 'Non solo: ha unilateralmente deciso in quali centri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) La, daall'Italia circa il 29% di vaccini in. Lo rende noto il commissario per l'emergenza Covid, Domenico. 'Non solo: ha unilateralmente deciso in quali centri ...

MediasetTgcom24 : Arcuri: da lunedì Pfizer consegnerà 29% di dosi in meno, problema per le vaccinazioni #Pfizer… - ilpost : Domenico Arcuri ha detto che da lunedì Pfizer-BioNTech consegnerà il 29 per cento di dosi di vaccino in meno rispet… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Cina, provincia dello Zhejiang, metropoli di Wenzhou. Qui hanno sede due ditte a cui l… - sansanokkio1 : RT @MediasetTgcom24: Arcuri: da lunedì Pfizer consegnerà 29% di dosi in meno, problema per le vaccinazioni #Pfizer - manu_etoile : RT @riktroiani: #Vaccini, #Pfizer rallenta le consegne. A partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di va… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri lunedì Covid, Speranza: «La seconda ondata non è mai finita. Per alcuni mesi sarà ancora dura» Corriere della Sera