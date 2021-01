Amici 20, ospiti esclusivi sabato 16 gennaio: in studio Alessandra Amoroso ed Emma (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il talent show di Canale Cinque, Amici 20, è tornato dopo la pausa Natalizia. Nella puntata di oggi, sabato 9 gennaio 2021, che andrà in onda alle ore 14:10 sulla rete del ‘Biscione’ assisteremo a diversi colpi di scena fatti di eliminazioni, nuovi ingressi e, come sempre, qualche immancabile discussione che non guasta mai e che riesce a mettere quel pizzico di pepe in più nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di Amici 20 di sabato prossimo, 16 gennaio, ci saranno due ospiti davvero esclusive e che sono state due concorrenti e vincitrici di Amici di Maria De Filippi nelle passate edizioni. Stiamo parlando delle due cantanti salentine Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Le due ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il talent show di Canale Cinque,20, è tornato dopo la pausa Natalizia. Nella puntata di oggi,2021, che andrà in onda alle ore 14:10 sulla rete del ‘Biscione’ assisteremo a diversi colpi di scena fatti di eliminazioni, nuovi ingressi e, come sempre, qualche immancabile discussione che non guasta mai e che riesce a mettere quel pizzico di pepe in più nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di20 diprossimo, 16, ci saranno duedavvero esclusive e che sono state due concorrenti e vincitrici didi Maria De Filippi nelle passate edizioni. Stiamo parlando delle due cantanti salentineedMarrone. Le due ...

