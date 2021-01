Uomini e Donne, Arianna Cirrincione in dolce attesa? Andrea Cerioli fa chiarezza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrea Cerioli fa chiarezza sulle voci che vorrebbero la fidanzata Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in dolce attesa. Leggi su comingsoon (Di giovedì 14 gennaio 2021)fasulle voci che vorrebbero la fidanzata, ex corteggiatrice di, in

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - ArjunaCecchetti : @catlatorre Non sopporto la visione leaderistica di un uomo solo al comando, invece direi proprio basta con chi agg… - lilly0971 : @paris_2005 No ma ti prego! Io la intendo come una presa in giro nei confronti degli uomini. Come dire: “non siete… -