Scott Pilgrim vs The World | The Game - Complete Edition è ora disponibile

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Ubisoft, in collaborazione con Universals and Digital Platforms, annuncia che per il download in formato digitale al prezzo consigliato al pubblico di €14.99 per PlayStation 4, le console Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e Windows PC, oltre che su Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft e Amazon Luna. Il gioco sarà utilizzabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS tramite la retrocompatibilità.vs. The: Thecelebra il 10° anniversario del gioco e include anche i contenuti aggiuntivi Knives Chau e Wallace Wells. A partire da venerdì 15 gennaio alle 16:00, i giocatori potranno inoltre preordinare le Limiteddi...