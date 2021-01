Noovyis : (Samsung annuncia i nuovi Galaxy S21, S21+ ed S21Ultra all’insegna di fotocamere al top e 5G, disponibili da subito… - TuttoTechNet : Samsung annuncia le cuffie Galaxy Buds Pro con qualità audio senza rivali - iLuca90 : #Samsung annuncia le nuove #GalaxyBudsPro: -Premium ANC (cancellazione del rumore attiva) -Due driver da 11 mm per… - TuttoAndroid : Samsung annuncia le cuffie Galaxy Buds Pro con qualità audio senza rivali - CeotechI : RT @CeotechI: Hisense annuncia al CES 2021 la linea completa di TriChroma Laser TV... - #hisense #hisensetrichroma #ces #ces2021 #trichroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung annuncia

Tre modelli, prestazioni evolute e un investimento sui contenuti multimedia per l'ultimo nato di casa Samsung: ecco la scheda dello smartphone presentato al Ces ...Arrivano anche le cuffiette Galaxy Buds Pro e il localizzatore SmartTag. Come l’iPhone nella confezione dei telefoni non c’è il caricabatteria ...