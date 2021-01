Prada Cup 2021, Luna Rossa torna in acqua stanotte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle acque della baia di Auckland, in un Nuova Zelanda, è tutto pronto per l'inizio della Prada Cup 2021, prima parte della lunga sfida che porterà a marzo all'America's Cup, il trofeo più antico del mondo con i suoi 170 anni di storia, una leggenda iniziata il 22 agosto 1851 quando il Royal Yacht Squadron britannico sfidò il New York Yacht Club in un percorso attorno all'Isola di Wight. Gli equipaggi che prenderanno parte alla Prada Cup sono tre: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. Ad attendere i challengers ci sono i detentori dell'America's Cup (chiamati defender), i padroni di casa di Team New Zealand, che scenderanno in acqua solo per l'atto finale e per difendere il trofeo conquistato nel 2017. In palio c'è quella che viene chiamata la Coppa delle cento ghinee (tanto era ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle acque della baia di Auckland, in un Nuova Zelanda, è tutto pronto per l'inizio dellaCup, prima parte della lunga sfida che porterà a marzo all'America's Cup, il trofeo più antico del mondo con i suoi 170 anni di storia, una leggenda iniziata il 22 agosto 1851 quando il Royal Yacht Squadron britannico sfidò il New York Yacht Club in un percorso attorno all'Isola di Wight. Gli equipaggi che prenderanno parte allaCup sono tre:, Ineos Uk e American Magic. Ad attendere i challengers ci sono i detentori dell'America's Cup (chiamati defender), i padroni di casa di Team New Zealand, che scenderanno insolo per l'atto finale e per difendere il trofeo conquistato nel 2017. In palio c'è quella che viene chiamata la Coppa delle cento ghinee (tanto era ...

