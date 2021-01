Ora Grillo invoca “costruttori” e arruola “responsabili” L’antipolitica uccisa dal “Palazzo”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) È la crisi più strana di sempre. Forse perché la prima veramente tale al tempo delgriffata Beppe. Quella della pazza estate del 2019 difettava di suspence per fare testo. Fu subito evidente che una nuova maggioranza non avrebbe tardato a nascere. E così fu. Ora è diverso. Ed è sorprendente rendersi conto come l’attuale somigli maledettamente a quelle insorte nei tornanti decisivi della Seconda Repubblica, con manipoli di “” in transito da una maggioranza all’altra. E sempre in cerca di un centro di gravità, quasi mai permanente e spesso ballerino. Erano i pendolari degli opposti centrismi. Da sinistra, lo cercavano a destra. E viceversa. Ma solo per non trovarlo mai, come Bertoldo con l’albero cui avrebbero dovuto impiccarlo. Si scrive, si legge Mastella Decideva Mastella, ...