Nocera Inferiore, asilo in DAD: "Alcuni docenti e alunni in quarantena"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Nocera Inferiore (Sa) – Attivata la modalità-Dad (didattica a distanza) alla scuola dell'infanzia 'Santa Chiara' di Nocera Inferiore "sentito il dipartimento di prevenzione di sanità pubblica Asl del Comune di Nocera Inferiore e vista la comunicazione di messa in quarantena del medesimo dipartimento per alcuni docenti ed alunni". La decisione è stata comunicata dal dirigente scolastico professoressa Maria Ventura alle famiglie degli alunni ed al sindaco Manlio Torquato. Si legge: "Avendo avuto notizia di un caso di positività al virus Sars-Cov-2 di un docente in servizio presso il plesso 'infanzia' Santa Chiara, in via cautelativa e al fine di provvedere alla ..."

Sono tre le persone indagate per la morte di Antonio Ceres, operaio di 65 anni, originario di Pontecagnano, ma residente a Santa Cecilia, frazione di Eboli, morto a Siano, due giorni fa, ...

Nocera, nuova caserma sul rogo indaga l’Antimafia

Sull’incendio che distrusse un camion dell’impresa edile che lavorava per realizzare la nuova caserma dei carabinieri, a Nocera Superiore, indaga l’Antimafia di ...

