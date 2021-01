Milano: polizia arresta autore sparatoria Capodanno in via Gigante (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato l'autore della sparatoria avvenuta la notte di Capodanno in via Gigante, dove due uomini furono feriti gravemente. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato in carcere, in esecuzione di un provvedimento di fermo, un cittadino albanese di quarantuno anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio e delle lesioni gravi e aggravate, commessi con arma da fuoco. I due cittadini feriti sono marocchini: uno dei due è tuttora ricoverato in ospedale in pericolo di vita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021), 14 gen. (Adnkronos) - Ladihato l'dellaavvenuta la notte diin via, dove due uomini furono feriti gravemente. Coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha portato in carcere, in esecuzione di un provvedimento di fermo, un cittadino albanese di quarantuno anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio e delle lesioni gravi e aggravate, commessi con arma da fuoco. I due cittadini feriti sono marocchini: uno dei due è tuttora ricoverato in ospedale in pericolo di vita.

Un arresto per la sparatoria di capodanno

