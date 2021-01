Lulic ‘torna’ alla Lazio grazie ad una cessione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Senad Lulic torna virtualmente alla Lazio. L’esterno è stato inserito nell’elenco Over 22 e prenderà il posto di un calciatore vicino alla cessione La Lazio riabbraccia Senad Lulic, il capitano ferito, in tutti i sensi, per i problemi alla caviglia che lo tormentano da mesi. La società biancoceleste ha annunciato il suo reintegro virtuale in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Senadtorna virtualmente. L’esterno è stato inserito nell’elenco Over 22 e prenderà il posto di un calciatore vicinoLariabbraccia Senad, il capitano ferito, in tutti i sensi, per i problemicaviglia che lo tormentano da mesi. La società biancoceleste ha annunciato il suo reintegro virtuale in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

