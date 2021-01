Il ministro De Micheli sbugiarda Paratici davanti ai pm: «Mi chiese un aiuto per l’esame di Suarez» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Negli stralci di interrogatori pubblicati da La Nazione, Fabio Paratici viene sbugiardato dalla ministra De Micheli. Per le false dichiarazioni rese ai pm il manager bianconero è stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Mentì sui suoi contatti con il ministro dei trasporti. Nel verbale dell’interrogatorio c’è scritto che a Paratici il procuratore di Perugia, Cantone, chiese di raccontare se aveva avuto interlocuzioni con il Ministero dell’Interno o altri ministeri, con referenti amministrativi o politici, circa la richiesta della cittadinanza di Suarez. E’ l’11 novembre. Paratici rispose: «Escludo di aver avuto contatti con il Ministero dell’Interno o con altri Ministeri. La mia partecipazione sulla vicenda si limita ad aver dato mandato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Negli stralci di interrogatori pubblicati da La Nazione, Fabiovieneto dalla ministra De. Per le false dichiarazioni rese ai pm il manager bianconero è stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Mentì sui suoi contatti con ildei trasporti. Nel verbale dell’interrogatorio c’è scritto che ail procuratore di Perugia, Cantone,di raccontare se aveva avuto interlocuzioni con il Ministero dell’Interno o altri ministeri, con referenti amministrativi o politici, circa la richiesta della cittadinanza di. E’ l’11 novembre.rispose: «Escludo di aver avuto contatti con il Ministero dell’Interno o con altri Ministeri. La mia partecipazione sulla vicenda si limita ad aver dato mandato ...

napolista : Il ministro #DeMicheli sbugiarda #Paratici davanti ai pm: «Mi chiese un aiuto per l’esame di #Suarez» Su La Nazione… - AnnaMariaDeTogn : Ministro De Micheli, Renzi la attacca. Mi piacerebbe che rispondesse. È molto bravo ad attaccare. Voi del PD dovete anche reagire. - siciliammare : Tassazione porti: Assoporti sostiene il ricorso del ministro De Micheli all’Ue - PhilippoTrapani : @araccontarlo @AzzolinaLucia Quindi siamo d'accordo. La Micheli non è competente per fare il ministro dei trasporti… - romi_andrio : @repubblica I banchi è il minimo ...ma essendo 5 stelle la colpa è tutta sua a prescindere ,i bus ministro pd de Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Micheli Assoporti appoggia il ministro De Micheli sulla tassazione dei porti Travel Quotidiano Luis Suarez, la ministra Paola De Micheli e la pratica: «C’è un contatto per accelerare?»

La chat di Paola De Micheli col capo di gabinetto del ministero dell’Interno. E nell’interrogatorio il dirigente Juve Paratici rivela: l’affare era fatto per 10 milioni ...

"Il successo del porto certificato dai numeri"

Ancora nulla di fatto sulla scelta del presidente dell’Ap, intanto l’uscente Giampieri: "Spettatore di una partita che si gioca altrove" ...

La chat di Paola De Micheli col capo di gabinetto del ministero dell’Interno. E nell’interrogatorio il dirigente Juve Paratici rivela: l’affare era fatto per 10 milioni ...Ancora nulla di fatto sulla scelta del presidente dell’Ap, intanto l’uscente Giampieri: "Spettatore di una partita che si gioca altrove" ...