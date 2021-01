Il commissario Ricciardi, al via su RaiUno la fiction con Lino Guanciale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrà in onda da lunedì 25 gennaio in prima serata la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni Andrà in onda su RaiUno ‘Il commissario Ricciardi’, la serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (Einaudi), diretta da Alessandro D’Alatri con protagonista l’amatissimo Lino Guanciale. La serie che unisce diversi generi dal poliziesco, al mystery e melò è suddivisa in sei puntate ambientate a Napoli. Nel cast insieme a Lino, gli attori Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Peppe Servillo, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Marco Palvetti, Adriano Falivene, Massimo De Matteo e Susy Del Giudice. La trama de Il commissario Ricciardi La serie, come già anticipato, è ambientata a Napoli nel 1932. Il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrà in onda da lunedì 25 gennaio in prima serata la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni Andrà in onda su‘Il’, la serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (Einaudi), diretta da Alessandro D’Alatri con protagonista l’amatissimo. La serie che unisce diversi generi dal poliziesco, al mystery e melò è suddivisa in sei puntate ambientate a Napoli. Nel cast insieme a, gli attori Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Peppe Servillo, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Marco Palvetti, Adriano Falivene, Massimo De Matteo e Susy Del Giudice. La trama de IlLa serie, come già anticipato, è ambientata a Napoli nel 1932. Il ...

