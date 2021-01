Greve in Chianti: multe per duemila euro ai gitanti andati a vedere la neve (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono fioccate le multe, a Greve in Chianti, per i gitanti che si sono avventurati sul Monte San Michele a oltre 700 metri sul livello del per ammirare le nevicate nonostante le misure antiCovid e la zona arancione che vieta gli spostamenti fuori dal comune di residenza Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono fioccate le, ain, per iche si sono avventurati sul Monte San Michele a oltre 700 metri sul livello del per ammirare le nevicate nonostante le misure antiCovid e la zona arancione che vieta gli spostamenti fuori dal comune di residenza

FirenzePost : Greve in Chianti: multe per duemila euro ai gitanti andati a vedere la neve - rossorubinoTV : LIFE IN TUSCANY | San Polo in Chianti, inaugurazione solidale per il ristorante Paglietta. Nel giorno della riapert… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Adesione di massa nelle scuole del Chianti, a San Casciano e Greve dove si è toccato il 70%. Tamponati circa 3 mila raga… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Adesione di massa nelle scuole del Chianti, a San Casciano e Greve dove si è toccato il 70%. Tamponati circa 3 mila raga… - TgrRaiToscana : Adesione di massa nelle scuole del Chianti, a San Casciano e Greve dove si è toccato il 70%. Tamponati circa 3 mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Greve Chianti Greve in Chianti: multe per duemila euro ai gitanti andati a vedere la neve Firenze Post Greve in Chianti: multe per duemila euro ai gitanti andati a vedere la neve

Sono fioccate le multe, a Greve in Chianti, per i gitanti che si sono avventurati sul Monte San Michele a oltre 700 metri sul livello del per ammirare le nevicate nonostante le misure antiCovid e ...

Greve. Comminate sanzioni ad alta quota per violazione alle limitazioni sugli spostamenti stabilite dal Dpcm

Controlli e interventi della Polizia locale tra i boschi del Monte San Michele. Il sindaco Paolo Sottani: “Ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte nella quotidianità, dobbiamo adottare con s ...

Sono fioccate le multe, a Greve in Chianti, per i gitanti che si sono avventurati sul Monte San Michele a oltre 700 metri sul livello del per ammirare le nevicate nonostante le misure antiCovid e ...Controlli e interventi della Polizia locale tra i boschi del Monte San Michele. Il sindaco Paolo Sottani: “Ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte nella quotidianità, dobbiamo adottare con s ...