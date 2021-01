Dalle Alpi alle Piramidi un solo grido | Renzi la deve pagare

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Politicamente è chiaro. Dopo la rottura di ieri sera, oggi M5S e Pd hanno sparato a palle incatenate contro Matteo Renzi, che il Financial Times, il quotidiano della comunità finaziaria mondiale, ha bollato come “Demolition Man”. E attorno al distruttore stanno facendo terra bruciata. Stasera il premier Giuseppe Conte è salito di nuovo al Colle per informare il capo dello Stato che terrà le deleghe delle due ministre dimissionarie e che entro pochi giorni, forse già lunedì prossimo, si presenterà in Parlamento. E lì ci sarà la resa dei conti, una scena già vista quando dati alla mano Conte polverizzò l’allora ministro dell’Interno e capo della Lega, Matteo Salvini, fino al giorno prima alleato di governo, ributtandolo all’opposizione.