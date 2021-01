Crisi non formalizzata, Conte a colloquio con Mattarella. La Camera: chiarisca in Aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo l'uscita di Italia Viva dal governo, la Crisi è ora ad un bivio. Il premier potrebbe scegliere di andare in Parlamento e verificare i numeri della maggioranza che lo sostiene o salire al ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo l'uscita di Italia Viva dal governo, laè ora ad un bivio. Il premier potrebbe scegliere di andare in Parlamento e verificare i numeri della maggioranza che lo sostiene o salire al ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici “non… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - gettasofia : RT @RadioRadioWeb: 'Il 'non si può votare durante la pandemia' mi fa abbastanza indignare, perché il voto quest'anno si fa in diversi paesi… - Frankf1842 : RT @ElioLannutti: Renzi non sopporta Conte ? Siamo noi che non sopportiamo più Renzi e la sua compagnia di giro -