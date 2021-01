Crisi di governo, Conte in bilico ma non si dimette. Vuole la conta in Aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Giuseppe Conte Vuole congelare la Crisi di governo scatenata da Matteo Renzi, per andare alla conta in Aula quando avrà i numeri dei responsabili. Il premier dunque non Vuole dimettersi, almeno per adesso e nonostante le pressioni del Pd di salire oggi stesso al Quirinale. Anzi, a quanto pare Vuole assumere su di sé ad interim anche i ministeri lasciati vacanti dalle renziane Bellanova e Bonetti. Conte prende tempo “per il bene del Paese” Il premier dunque prende tempo, “per il bene del Paese”, dice. Si prende il tempo necessario per “approvare provvedimenti fondamentali”. Ma la Crisi di governo c’è, al di là del confronto in Aula, e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Giuseppecongelare ladiscatenata da Matteo Renzi, per andare allainquando avrà i numeri dei responsabili. Il premier dunque nonrsi, almeno per adesso e nonostante le pressioni del Pd di salire oggi stesso al Quirinale. Anzi, a quanto pareassumere su di sé ad interim anche i ministeri lasciati vacanti dalle renziane Bellanova e Bonetti.prende tempo “per il bene del Paese” Il premier dunque prende tempo, “per il bene del Paese”, dice. Si prende il tempo necessario per “approvare provvedimenti fondamentali”. Ma ladic’è, al di là del confronto in, e ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - FabioDiMatteo76 : RT @Liliana13975277: @matteorenzi Il tutto condito con minacce di fare cadere il governo... Nel pieno di una pandemia... Nel pieno della ca… - Davidin66299292 : Crisi di Governo ora da pazzi #avanticonConte #crisidigoverno -