Crisi di governo, Conte al Quirinale da Mattarella. Zingaretti e Di Maio chiudono a Italia Viva. E il Pd non esclude più il voto anticipato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Momento cruciale per sbrogliare il nodo politico: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è salito al Colle per interloquire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È ancora presto per conoscere l'esito della consultazione, ma il centrodestra ha già rotto gli indugi. Il vertice di oggi pomeriggio ha dato mandato a Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di telefonare al Quirinale per chiedere che Conte si presenti in tempi rapidi in Parlamento. Partita la caccia ai responsabili Intanto, caccia aperta ai "responsabili" per uscire dall'impasse della Crisi di governo, formalmente aperta dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, con il ritiro delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova e del sottosegretario Ivan ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l'Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l'Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Herbert403 : RT @RennaNietta: La #crisigoverno aperta dal castoro di Rignano non lascia spazio all'immaginazione. Perché Renzi è contrario all'idea di…